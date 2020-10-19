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  19 октября 2020
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АБР будет сотрудничать с ЦБ Монголии в развитии банковской инфраструктуры

CentralAsia (MNG) -  Глава Банка Монголии Б.Лхагвасурэн принял регионального директора АБР в Монголии Павита Рамачандрана.

Во время встречи г-н Павит Рамачандран представил недавно обновленные исследования по общим перспективам экономики Монголии, а управляющий банка предоставил информацию о будущих экономических перспективах и проблемах, а также об основных задачах программы реформы банковского сектора, которая будет внедрены в среднесрочной перспективе и внесены необходимые изменения в правовую среду.

Стороны также обсудили завершение в мае 2020 года механизма расширенного финансирования Международного валютного фонда, работы, проделанные для исключения страны из серого списка ФАТФ в 2020 году, и его оценку. В конце встречи г-н Павит Рамачандран выразил готовность АБР к партнерству в укреплении банковской системы и развитии банковской инфраструктуры.

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