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  19 октября 2020
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Обсуждено сотрудничество Минсельхоза Монголии и ПРООН

CentralAsia (MNG) -  Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан принял Постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) Элейн Конкиевич.

Выражая уверенность в том, что Парламент одобрит проект закона о налогообложении животноводства в ближайшем будущем, г-жа Элейн Конкиевич пообещала поддержать внедрение надлежащего управления пастбищами.

Отметив, что он будет оказывать поддержку проектам и программам, реализуемым ПРООН в области продовольствия и сельского хозяйства, министр З.Мэндсайхан проинформировал о мерах, принятых правительством Монголии для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания стабильности в условиях пандемии. Более того, он подчеркнул, что пастухи поддерживают политику Министерства по внедрению надлежащего управления пастбищами. Стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества.

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