251 гражданин Монголии вернулся из Сеула

CentralAsia (MNG) - Вчера, 18 октября самолет специального назначения «МИАТ» по маршруту Сеул — Улан-Батор приземлился в столичном международном аэропорту «Буянт-Ухаа».

На этом самолете прибыл на родину 251 гражданин Монголии. В частности, 1 пенсионер, 5 человек с проблемами здоровья вместе с сопровождающими лицами, 4 беременных женщины, 48 человек с детьми дошкольного возраста и 193 человека с другими вескими причинами.

Их разместили на 21-дневный карантин в НИЦИЗ, гостиницах «Тайж», «Боржигон», «Алтай», «Мөнххустай» и «Намуун».

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