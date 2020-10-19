В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 10,5 тысячам

- Таджикистан, общество
- 9:01, 19 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
По его данным, за сутки случаи смерти не зафиксированы.
Общее количество зараженных в Таджикистане в период с 30 апреля по 18 октября достигло 10 493 человек,из них выздоровели 9511 пациентов, скончались 80 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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