[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 10,5 тысячам

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

По его данным, за сутки случаи смерти не зафиксированы.

Общее количество зараженных в Таджикистане в период с 30 апреля по 18 октября достигло 10 493 человек,из них выздоровели 9511 пациентов, скончались 80 человек.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • На любительское видео зафиксировали момент стрельбы между полицией и убийцей учителя в Париже
  • Мировые цены на сахар обрушились на 5%, а в Узбекистане поднялись на 23%
  • Мирзиёев подарил журналисту Бобомуроду Абдуллаеву трехкомнатную квартиру


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com