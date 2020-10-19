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  19 октября 2020
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На утро 19 октября в Казахстане выявили 102 новых случая коронавируса. Всего — 109 508

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 102 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 19 октября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 17;

- Восточно-Казахстанская область - 15;

- Павлодарская область - 11;

- город Алматы - 10;

- Карагандинская область - 9;

- Северо-Казахстанская область - 9;

- Атырауская область - 8;

- Западно-Казахстанская область - 6;

- Акмолинская область - 5;

- Алматинская область - 4;

- Костанайская область - 4;

- город Шымкент - 2;

- Актюбинская область - 1;

- Мангистауская область - 1.

Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 109 508 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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