На утро 19 октября в Казахстане выявили 102 новых случая коронавируса. Всего — 109 508

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 102 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 19 октября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 17;
- Восточно-Казахстанская область - 15;
- Павлодарская область - 11;
- город Алматы - 10;
- Карагандинская область - 9;
- Северо-Казахстанская область - 9;
- Атырауская область - 8;
- Западно-Казахстанская область - 6;
- Акмолинская область - 5;
- Алматинская область - 4;
- Костанайская область - 4;
- город Шымкент - 2;
- Актюбинская область - 1;
- Мангистауская область - 1.
Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 109 508 случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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