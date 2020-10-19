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  19 октября 2020
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За сутки в Узбекистане выявлено 308 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 18 октября, в Узбекистане выявлено 308 случаев заболевания коронавирусом.

По данным Минздрава, за день в стране скончались от коронавируса 3 больных. Общий показатель смертности с начала пандемии достиг 527.

В настоящее время из выявленных с начала пандемии 63 303 пациентов выздоровел 60 401 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 95 процентов.

В медучреждениях страны проходят лечение 2 375 пациентов. Из них 312 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние 92 пациентов врачи оценивают, как крайне тяжелое.

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