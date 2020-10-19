CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев подарил журналисту Бобомуроду Абдуллаеву трехкомнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой в жилом комплексе в Ташкенте. Об этом сообщил сам журналист в Facebook 18 октября.

«8 сентября этого года уважаемый президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев подарил трехкомнатную квартиру с бытовой техникой, коврами, мебелью», — сказал он в видеозаписи, опубликованной в соцсетях.

По словам Бобомурода Абдуллаева, в новую квартиру он переехал 5 октября текущего года.

Ранее, 9 августа текущего года, сотрудники кыргызстанских спецслужб задержали Бобомурода Абдуллаева в Бишкеке по запросу официального Ташкента и, спустя две недели, 22 августа, экстрадировали его в Узбекистан.

По данным кыргызстанских адвокатов Бобомурода Абдуллаева, узбекские власти предъявили журналисту обвинения по статьям 158 («Посягательства на президента Республики Узбекистан») и 159 («Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан») УК Узбекистана.

23 августа в Ташкенте журналиста освободили под подписку о надлежащем поведении.

На протяжении 13 лет Бобомурод Абдуллаев критиковал бывшего президента страны Ислама Каримова и его режим под псевдонимом «Усман Хакназаров». В 2017 году силовики выявили, что под этим именем скрывается Бобомурод Абдуллаев, и задержали его по подозрению в посягательстве на конституционный строй Узбекистана. В мае 2018 года суд приговорил его к 1,5 года условно и освободил в зале суда. До приезда в Кыргызстан в этом году он находился в Германии. ​