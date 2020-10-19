Видео, фото — Как прошел 71-й день многотысячных протестов в Беларуси

Минск, 18 октября // Tut.by

CentralAsia (CA) - На 71-й день после президентских выборов в Минске прошла очередная воскресная акция протеста. Партизанский марш — задуманный как акция солидарности с бастующими рабочими минских заводов. По данным СМИ, в акции участвовало более 15 тысяч человек, задержано около 200 человек.

Как пишет портал Tut.By, марш прошел более спокойно, чем в прошлое воскресенье.

Утром колонна военной техники проследовала из Уручья по проспекту Независимости в центр города, центральные площади оцепили, как и площадку вокруг стелы «Минск — город-герой». Однако в этот раз демонстранты не пытались собраться в районе стелы. Целью «Партизанского марша» был Партизанский проспект.

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Шесть станций метро были закрыты, а мобильный интернет отключился в два часа дня, передает портал.

В это время группы людей по улицам Ленина, Октябрьской, Смоленской, Аранской, Серафимовича стекались к началу Партизанского проспекта. Туда же следовали автозаки и армейские грузовики для перевозки людей. На подходах к Партизанскому проспекту протестующих задерживали.

Как сообщает ВВС, во время марша стало известно, что Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало, лидеров белорусского протеста, номинировали на Нобелевскую премию мира. Это сделал норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал.



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