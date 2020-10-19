Мировые цены на сахар обрушились на 5%, а в Узбекистане поднялись на 23%

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за последнее время резко выросли цены на мясо, яйца, растительное масло и сахар. За последние 9 месяцев растительное масло на мировом рынке подорожало на 15%, а в Узбекистане - на 26%. Несмотря на падение мировых цен на сахар на 5%, в Узбекистане его стоимость выросла на 23%.

Об этом было заявлено на днях в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о мерах по обеспечению продовольственной безопасности и поддержанию ценовой стабильности на внутреннем рынке, сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщалось, на встрече обсуждались вопросы наполнения внутреннего рынка продуктами питания и поддержания стабильности цен.

"Если не принять необходимые меры уже сегодня и не изменить действующую систему, завтра – зимой и весной – ситуация усложнится. Люди, особенно малообеспеченные граждане будут довольны, если мы увеличим поставки продовольствия и стабилизируем цены на рынке", – отметил Шавкат Мирзиёев.

На совещании было подчеркнуто, что хокимы областей, районов, городов и руководители секторов должны отчитываться перед населением о созданной на их территории системе продовольственного обеспечения, условиях и ценах на рынке.