Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 105 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 29 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 030 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 148;
- Нур-Султан - 13 681;
- Атырауская область - 10 916;
- Карагандинская область - 9945;
- Восточно-Казахстанская область - 8385;
- Западно-Казахстанская область - 6771;
- Шымкент - 5129;
- Алматинская область - 4806;
- Жамбылская область - 4068;
- Северо-Казахстанская область - 4024;
- Павлодарская область - 3884;
- Туркестанская область - 3336;
- Акмолинская область - 3325;
- Мангистауская область - 3226;
- Актюбинская область - 3215;
- Кызылординская область - 3119;
- Костанайская область - 3052.
Коронавирус в Казахстане
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