В Узбекистане вузам разрешат вернуться к традиционной форме обучения

CentralAsia (UZ) - На днях в Ташкенте под руководством заместителя премьер-министра Бехзода Мусаева состоялось видеоселекторное совещание.

Как сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования, в ходе мероприятия участники обсудили вопросы организации учебного процесса в высших образовательных учреждениях.

В ходе обсуждений рассматривалась возможность возврата к традиционной форме обучения и были поставлены задачи перед ректорами.

Сообщается, что решение о возобновлении традиционных занятий необходимо принять только после проведения соответствующих опросов среди студентов и их родителей. Также будут учитываться возможности вуза и его способность соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Окончательное решение будет принято на основании заключения санитарно-эпидемиологического органа.

В настоящее время студенты 125 вузов страны получают дистанционное образование.