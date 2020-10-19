В Узбекистане вузам разрешат вернуться к традиционной форме обучения

- Узбекистан, общество
- 9:42, 19 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - На днях в Ташкенте под руководством заместителя премьер-министра Бехзода Мусаева состоялось видеоселекторное совещание.
Как сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования, в ходе мероприятия участники обсудили вопросы организации учебного процесса в высших образовательных учреждениях.
В ходе обсуждений рассматривалась возможность возврата к традиционной форме обучения и были поставлены задачи перед ректорами.
Сообщается, что решение о возобновлении традиционных занятий необходимо принять только после проведения соответствующих опросов среди студентов и их родителей. Также будут учитываться возможности вуза и его способность соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Окончательное решение будет принято на основании заключения санитарно-эпидемиологического органа.
В настоящее время студенты 125 вузов страны получают дистанционное образование.