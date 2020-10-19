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  19 октября 2020
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Видео — Мужчина свесился на веревке с башни Трампа и требовал разговора с президентом США
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  В Чикаго полиции пришлось перекрыть движение транспорта вокруг небоскреба Trump Tower из-за мужчины, который свесился на веревке с башни на большой высоте и требовал разговора с Дональдом Трампом, пишет Chicago Sun Times.

Он свесился на веревке с балкона 16-го этажа примерно в 17:30 по местному. По данным полиции, молодой человек использовал страховочную систему.

Представитель полиции Чикаго Том Ахерн заявил изданию, что специалист ведет переговоры с мужчиной, чтобы спустить его с высоты.

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