За прошедшие выходные в Монголии обнаружили 4 новых случая COVID-19

CentralAsia (MNG) - В Монголии за прошедшие выходные обнаружили 4 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу.

По состоянию на 19 октября в Монголии официально зарегистрированы 324 случая заболевания коронавирусом, из них 312 вылечились и покинули медучреждения.

«В прошедшее воскресенье проведены 462 теста и в 458 случаях не обнаружена инфекция, а в четырех случаях тест дал положительные результаты. Один пациент выздоровел», - заявил Д.Нямхуу в ходе пресс-конференции Минздрава.

В настоящее время 12 пациентов стационарно лечатся в НИЦИЗ. У 9 из них болезнь протекает в легкой форме, а у троих наблюдается тяжелая форма заражения.

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