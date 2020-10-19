Эксперт рассказал, как носить маску, чтобы не запотевали очки

CentralAsia (CA) - Для того, что бы очки не запотели когда вы носите маску, очки можно обработать специальным средством или сменить маску на респиратор, рассказал в интервью радио Sputnik медицинский блогер Филипп Кузьменко

Он дал несколько советов тем, кто носит одновременно медицинскую маску и очки.



«Можно попробовать специальный спрей-антифог, чтобы не запотевали стекла с внутренней стороны. Или носить респиратор и плотно прижимать его к носу, чтобы, когда вы выдыхаете, воздух не шел вверх, а шел через клапан, который обычно сбоку, тогда на очки он не будет попадать. Я бы советовал людям, которые носят очки, носить респиратор, тогда им будет проще», – говорит Кузьменко.



Но можно обойтись и без респиратора. Японцы придумали, как подогнать под очки обычную одноразовую медицинскую маску. Нужно просто завернуть внутрь ее верхний край, тот, где расположена гибкая алюминиевая вставка.



Как отметил Кузьменко, есть еще один момент, который нужно учитывать. «Очки в сочетании с маской – это дополнительная нагрузка на уши. Природа не создавала нас для того, чтобы мы использовали уши для крепления девайсов»



«Может натереть, уши могут устать, заболеть. Эластичные крепления на маске могут помочь, но все зависит от ушей, насколько маска может подгоняться. В любом случае, когда долго носишь очки и маску, даже самые мегаудобные, все равно устают уши. Надо время от времени все снимать», – посоветовал эксперт.