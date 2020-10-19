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  19 октября 2020
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В Москве ужесточают масочный режим
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CentralAsia (CA) -  Власти Москвы с сегодняшнего дня ужесточают контроль над соблюдением масочного режима в метро и обещают проверять наличие масок и перчаток на всех станциях подземки, а также в наземном транспорте, пишет ВВС.

Штраф за отсутствие средств защиты составляет 5 тысяч рублей.

Одновременно с этим с понедельника в Москве вводится обязательная регистрация для посетителей баров, ночных клубов и других заведений, которые работают с полуночи до 6 утра.

Для входа в эти заведения необходимо будет отсканировать QR-код или отправить сообщение.

По состоянию на 19 октября в России зарегистрировано 1 399 334 случая коронавируса, скончались более 24 тыс. человек.

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