Назван новый необычный симптом коронавируса

CentralAsia (CA) - Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом коронавируса. По их данным, о заражении могут свидетельствовать изменения слуха, пишет РИА Новости.

Отмечается, что ряд пациентов, у которых выявили коронавирус, ранее жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были выявлены случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.



В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.



Специалисты отмечают, что тиннитус сопровождает и другие заболевания. Поэтому беспокоиться стоит только при наличии данного симптома в сочетании с более распространенными признаками коронавируса.