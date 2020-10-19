В Европе новая волна коронавируса пошла вверх

CentralAsia (CA) - В Европе количество заразившихся COVID-19 растет быстрыми темпами. А число скончавшихся от вируса на 18 октября достигло 250 тысяч, сообщает Euronews.



Самые быстрые темпы на минувшей неделе были зафиксированы в Швейцарии: число подтвержденных случаев здесь выросло на 146%. В ответ правительство конфедерации строгие ограничительные меры:



«Ношение масок будет обязательно во всех закрытых общественных местах. Будет запрещено собираться вместе без предупреждения группами больше 15 человек, хотя в зимнее время, наверное, люди и так нечасто собираются без предупреждения, но всё же. В общественных местах, ресторанах и барах пить и есть можно будет только, не покидая своего места. Банкеты в ресторанах будут запрещены, потому что именно на них заражаются чаще всего», - заявил министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе.



В Италии, где тоже новая волна коронавируса, резко пошла вверх, полиция провела спонтанные проверки в жилых кварталах, чтобы удостовериться, что люди соблюдают санитарные правила. Люди без масок и заведения, не обеспечившие социальное дистанцирование, были оштрафованы. Премьер-министр Джузеппе Конте разрешил главам городов вводить комендантский час по своему усмотрению.



В Праге прошла многотысячная демонстрация противников ограничительных мер. Значительную часть манифестантов составили агрессивно настроенные футбольные и хоккейные болельщики, вступившие в столкновение с полицией. По данным министерства здравоохранения, опубликованным в воскресенье, только за прошедшие сутки в Чехии было выявлено 8713 случаев заражения коронавирусом.

