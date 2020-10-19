[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Европе новая волна коронавируса пошла вверх

CentralAsia (CA) -  В Европе количество заразившихся COVID-19 растет быстрыми темпами. А число скончавшихся от вируса на 18 октября достигло 250 тысяч, сообщает Euronews.

Самые быстрые темпы на минувшей неделе были зафиксированы в Швейцарии: число подтвержденных случаев здесь выросло на 146%. В ответ правительство конфедерации строгие ограничительные меры:

«Ношение масок будет обязательно во всех закрытых общественных местах. Будет запрещено собираться вместе без предупреждения группами больше 15 человек, хотя в зимнее время, наверное, люди и так нечасто собираются без предупреждения, но всё же. В общественных местах, ресторанах и барах пить и есть можно будет только, не покидая своего места. Банкеты в ресторанах будут запрещены, потому что именно на них заражаются чаще всего», - заявил министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе.

В Италии, где тоже новая волна коронавируса, резко пошла вверх, полиция провела спонтанные проверки в жилых кварталах, чтобы удостовериться, что люди соблюдают санитарные правила. Люди без масок и заведения, не обеспечившие социальное дистанцирование, были оштрафованы. Премьер-министр Джузеппе Конте разрешил главам городов вводить комендантский час по своему усмотрению.

В Праге прошла многотысячная демонстрация противников ограничительных мер. Значительную часть манифестантов составили агрессивно настроенные футбольные и хоккейные болельщики, вступившие в столкновение с полицией. По данным министерства здравоохранения, опубликованным в воскресенье, только за прошедшие сутки в Чехии было выявлено 8713 случаев заражения коронавирусом.

print
  • На любительское видео зафиксировали момент стрельбы между полицией и убийцей учителя в Париже
  • Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 10 455
  • В общественном транспорте Ташкента перчатки пассажирам будут выдавать бесплатно, — Минтранс


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com