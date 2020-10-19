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  19 октября 2020
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В соцсетях выложили видео с толпой у ковид-центра под Ташкентом, которая не могла забрать тела своих близких

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях появилось видео, на котором 30-40 человек собрались перед Зангиатинской инфекционной больницей в Ташкентской области, в которой находятся зараженные коронавирусом.

В видео отмечается, что люди приехали в больницу, чтобы забрать тела умерших от коронавируса родственников, но у них возникли проблемы.

Гражданам, которые предоставили документы, подтверждающие смерть погибшего, приходилось ждать часами. Один из собиравшихся сказал сотрудникам больницы, что нужно увеличить количество моющих тело сотрудников. В ответ служащий сказал, что это не входит в их полномочия, передает repost.uz.

Также сотрудник добавил, что такие вопросы нужно направлять кому-то «сверху».

В видео также сказано, что есть люди, которые не могут забрать тела погибших в течение пяти дней.

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