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  19 октября 2020
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Россия поставит медицинские маски в Туркменистан

CentralAsia (TM) -  Минпромторг России заявил о начале меддицинских масок экспорта в Грецию, Сербию, Хорватию и Туркменистан, сообщает «Коммерсантъ».

В августе туркменские информационные агентства сообщили о наращивании объемов производства отечественных одноразовых медицинских масок.

Ранее одноразовые маски Туркменистан получал в качестве гуманитарной помощи от ВОЗ, Турции и ЕС.

Как сообщают "Хроники Туркменистана", в то же время в июне Министерство здравоохранения и медицинской промышленности выставило на продажу за рубеж через товарно-сырьевую биржу Туркменистана 1 200 000 масок общей стоимостью $240 000 ($0,20 за штуку).

На данный момент Минтекстиль продает на госбирже 300 тысяч многоразовых масок за $240 тысяч ($0,8 за штуку).

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