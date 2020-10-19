Россия поставит медицинские маски в Туркменистан

CentralAsia (TM) - Минпромторг России заявил о начале меддицинских масок экспорта в Грецию, Сербию, Хорватию и Туркменистан, сообщает «Коммерсантъ».

В августе туркменские информационные агентства сообщили о наращивании объемов производства отечественных одноразовых медицинских масок.

Ранее одноразовые маски Туркменистан получал в качестве гуманитарной помощи от ВОЗ, Турции и ЕС.

Как сообщают "Хроники Туркменистана", в то же время в июне Министерство здравоохранения и медицинской промышленности выставило на продажу за рубеж через товарно-сырьевую биржу Туркменистана 1 200 000 масок общей стоимостью $240 000 ($0,20 за штуку).

На данный момент Минтекстиль продает на госбирже 300 тысяч многоразовых масок за $240 тысяч ($0,8 за штуку).