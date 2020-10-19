Россия поставит медицинские маски в Туркменистан
- Туркменистан, общество
- 10:55, 19 октября 2020
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CentralAsia (TM) - Минпромторг России заявил о начале меддицинских масок экспорта в Грецию, Сербию, Хорватию и Туркменистан, сообщает «Коммерсантъ».
В августе туркменские информационные агентства сообщили о наращивании объемов производства отечественных одноразовых медицинских масок.
Ранее одноразовые маски Туркменистан получал в качестве гуманитарной помощи от ВОЗ, Турции и ЕС.
Как сообщают "Хроники Туркменистана", в то же время в июне Министерство здравоохранения и медицинской промышленности выставило на продажу за рубеж через товарно-сырьевую биржу Туркменистана 1 200 000 масок общей стоимостью $240 000 ($0,20 за штуку).
На данный момент Минтекстиль продает на госбирже 300 тысяч многоразовых масок за $240 тысяч ($0,8 за штуку).