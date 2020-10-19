Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 63 430

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 19 октября количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 63 430 (+127).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены: 30 человек в Ташкенте,

16 в Самаркандской области, 15 в Бухарской области, 3 в Андижанской области, 12 в Наманганской области, 10 в Джизакской области, 9 в Сырдарьинской области, 8 в Республике Каракалпакстан, 7 в Ташкентской области, 7 в Хорезмской области.

За ночь скончались 2 пациента с коронавирусом.

На сегодняшний день в стране выздоровел 60 401 человек, инфицированный коронавирусом (95%). 2500 пациентов проходят лечение.