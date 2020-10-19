Назван фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от коронавируса

CentralAsia (CA) - Ученые Имперского колледжа Лондона назвали заболевание почек, фактором, который вдвое увеличивает риск смерти от коронавируса, сообщает The Telegraph.



У 216 пациентов, из 372 зараженных COVID-19 в Лондоне и Бирмингеме, были проблемы с почками, хронические или вызванные инфекцией, из них скончались 107 пациентов. В то время, как из остального числа зараженных (156 человек) без каких-либо патологий почек умерли 32 человека.



По словам ученых, это связано с воздействием коронавируса на организм в целом, «перекрестная связь» между легкими и почками и использованием токсичных средств при лечении заболевания.

