Назван фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от коронавируса
- Азия и мир, анализ и комментарии
- 12:07, 19 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Ученые Имперского колледжа Лондона назвали заболевание почек, фактором, который вдвое увеличивает риск смерти от коронавируса, сообщает The Telegraph.
У 216 пациентов, из 372 зараженных COVID-19 в Лондоне и Бирмингеме, были проблемы с почками, хронические или вызванные инфекцией, из них скончались 107 пациентов. В то время, как из остального числа зараженных (156 человек) без каких-либо патологий почек умерли 32 человека.
По словам ученых, это связано с воздействием коронавируса на организм в целом, «перекрестная связь» между легкими и почками и использованием токсичных средств при лечении заболевания.