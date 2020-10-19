ООН попросила сотрудничать в наращивании потенциала госслужбы с Монголией

CentralAsia (MNG) - Глава Секретариата Кабинета министров правительства Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ принял постоянного координатора ООН Тапана Мишру вместе с представителями организаций ООН. Подчеркнув эффективную реакцию правительства Монголии на COVID-19, Тапан Мишра отметил неизменную поддержку и сотрудничество со стороны ООН в этом отношении.

На встрече стороны обменялись информацией о реализации проектов и программ в Монголии в области восстановления экономики и других сферах, процессе реформирования ООН, а также такими документами, как «Цели устойчивого развития-2030», «Рамочная программа по оказанию помощи в целях развития для Монголии на 2017-2021 годы» и обсудили возможности сотрудничества с Секретариатом Кабинета министров в ближайшем будущем.

Тапан Мишра также выразил признательность Л.Оюун-Эрдэнэ за большие усилия правительства по утверждению политическим документом «Перспективы 2050» парламентом, придавая большое значение долгосрочному планированию развития Монголии. Оюун-Эрдэнэ заявил, что Секретариат Кабинета министров готов к более тесному сотрудничеству с Офисом ООН и другими специализированными учреждениями в двух областях: технический переход платформы E-Mongolia к оцифровке государственных услуг, а также наращивание потенциала государственной службы.

Стороны договорились работать вместе над созданием платформы многостороннего партнерства с целью комплексного решения вопросов финансирования, необходимого для обеспечения реализации Целей устойчивого развития на национальном уровне. Страны организуют обсуждения и встречи в честь 75-й годовщины основания Организации Объединенных Наций, которая приходится на этот год. В рамках этого проекта в Монголии было организовано 12 встреч, отметил Тапан Мишра. Оюун-Эрдэнэ выразил всестороннюю поддержку Секретариата Кабинета министров, поскольку в следующем году страна отметит 60-летие своего вступления в Организацию Объединенных Наций.

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