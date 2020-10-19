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  19 октября 2020
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В Индии коронавирусом заражены более 7,5 млн человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в Индии коронавирусная инфекция выявлена у более 55,7 тыс. человек, сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия.

Таким образом, общее количество зараженных в Индии достигло 7 550 273 человек, скончались 114 610 человек.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом, уступая лишь США. По числу умерших от коронавируса — на третьем, после США и Бразилии.

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