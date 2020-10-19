Французский музей Нант перенес выставку о Чингисхане

CentralAsia (MNG) - Музей истории Нант объявил о переносе по крайней мере на три года открытия экспозиции, посвященной Чингисхану и основанной им Монгольской империи. Музей объясняет это нежеланием участвовать в переписывании истории в угоду китайским властям.

Выставка «Сын неба и степей. Чингисхан и рождение Монгольской империи» создавалась Музеем истории Нанта в сотрудничестве с Музеем Внутренней Монголии в Хух-Хото в рамках масштабного музейного проекта, призванного исследовать взаимосвязи Нанта с другими регионами мира. Аналогичные партнерские проекты Музей истории Нанта успешно проводил в сотрудничестве с коллегами из Греции, Колумбии, Швеции, Швейцарии, Австрии и других стран. Однако в подготовку выставки об основателе Монгольской империи и ее первом великом хане вмешались непредвиденные обстоятельства.

Выставка, посвященная Чингисхану, должна была открыться в музее «Замок герцогов Бретонских» в Нанте 17 октября 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 еще весной было принято решение о переносе ее открытия на первую половину 2021 года. А летом в подготовку экспозиции вмешались китайские власти, и в этом случае последствия оказались более серьезными, чем в случае пандемии.

Как сообщает руководство Музея истории Нанта, китайские власти потребовали, чтобы в экспозиции нигде не фигурировали слова «Чингисхан» и «империя».

Как пояснил директор Бертрана Гийе газете Le Parisien, уже после того, как все было согласовано и подписано, музей получил новый вариант соглашения, предусматривающий, что все материалы выставки, включая подписи к экспонатам, каталог и картографический материал, должны быть предварительно утверждены китайской стороной.

Более того, в Нант был направлен уже подготовленный китайской стороной текст.

«Слово «монгол» впервые употреблялось на 12-й странице, Чингисхан вовсе исчез из него, а вся история крутилась вокруг династии Хань», - говорит директор музея Бертран Гийе.

Изучив описание, специалисты музея сочли, что оно «содержит элементы необъективного переписывания истории с целью сделать так, чтобы монгольская история и культура полностью исчезли в пользу новой национальной истории».

По словам представителей музея, китайская сторона начала настаивать на изменениях именно тогда, когда обострилась ситуация в автономном районе Внутренняя Монголия, где китайские власти заблокировали единственную в КНР соцсеть на монгольском языке Bainu. А 1 сентября начались акции протеста из-за объявления властей, что обучение в школах автономного района будет вестись только на китайском языке.

В Нанте были возмущены, что им было предложено добровольно согласиться на китайскую цензуру.

В итоге нантский музей принял решение на какое-то время приостановить подготовку этой выставки. «Мы приняли решение остановить эту экспозицию во имя человеческих, научных и этических ценностей, которые мы отстаиваем в нашем музее», - говорится в заявлении нантского музея.

При этом полностью от проекта музей не отказывается, а намерен работать над выставкой дальше, используя свои изначально разработанные материалы и экспонаты от американских и европейских партнеров.

источник: lemonde.fr и kommersant.ru

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