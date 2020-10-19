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  19 октября 2020
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В Ташкенте приготовили 10-метровый шашлык

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте приготовили шашлык длиной 10 метров. Фестиваль «10-метровый кебаб» состоялся 18 октября в столичном парке «Навруз».

Вместе с поварами шашлык готовил заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов, сообщили в ведомстве.

На 10-метровый кебаб ушло 38 килограммов фарша, он был готов за 15 минут. Затем шашлык разделили на порции и передали на выделенные для его продажи площадки.

На празднике побывало порядка 15 000 человек. В Госкомтуризма отметили, что фестиваль проходил с соблюдением всех санитарно-гигиенических правил, а посетителям раздали медицинские маски.

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