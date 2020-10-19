Форум «Discover Mongolia-2020» состоится 30 октября

CentralAsia (MNG) - Международный форум горнодобывающих инвесторов «Discover Mongolia-2020» состоится 30 октября на тему «Горнодобывающая промышленность: путь к восстановлению» ООО «Прайм Инфо» в партнерстве с Монгольской национальной горнодобывающей ассоциацией.

Поскольку страны переживают экономический кризис из-за пандемии COVID-19, ожидается, что на форуме будут выслушаны мнения руководителей смежных секторов о том, как горнодобывающая промышленность пострадала от этого кризиса, и о способах его преодоления, а также о его определении. стратегия.

Частный сектор составляет 75 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) Монголии, а в первой половине 2020 года ВВП снизился на 9,7 процента. Предоставление частному сектору политической поддержки имеет большое значение для восстановления макроэкономической устойчивости и создания гибких и многосторонних мер. столбовая экономика. Частный сектор будет играть ключевую роль в укреплении и стабилизации экономики, создании рабочих мест и повышении экономической эффективности, когда пандемия COVID-19 закончится.

Монголия приняла решительные меры на ранней стадии пандемии COVID-19, однако ожидается, что ее неблагоприятное воздействие на бизнес будет продолжаться в течение длительного периода времени. Отчет Всемирного банка показывает, что 16 процентов предпринимателей потеряли источник дохода за первые девять месяцев этого года, в то время как 73 процента всех предприятий испытали снижение продаж и доходов, а также трудности с логистикой.

Монголия была одной из быстрорастущих экономик, зависящих от роста ее горнодобывающего сектора. Правительство Монголии проводило политику диверсификации своей экономики, помимо горнодобывающего сектора, в течение последних 10 лет. Тем не менее, возникла необходимость сосредоточить внимание на возрождении добывающего и горнодобывающего секторов и привлечении в него иностранных инвестиций во время глобальной пандемии.

Экспорт горнодобывающей промышленности за первые три месяца 2020 года снизился на 40 процентов. Благодаря политике привлечения инвестиций и сокращения государственного участия в этом секторе считается возможным поддержать инвестиции в горнодобывающую промышленность и инфраструктурные проекты. В соответствии с этим для страны жизненно важно улучшить управление благосостоянием и доходами.

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