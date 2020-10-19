США издали справочник экспортеров плодоовощной продукции из стран Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало Справочник экспортеров плодоовощной продукции из стран Центральной Азии для распространения подробной информации среди потенциальных покупателей по всему миру. Об этом сообщили в посольстве США в Ташкенте.



Более 120 экспортеров плодоовощной продукции из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана перечислены в справочнике, который включает детальную информацию об их продукции (по категориям), брендах, каналах сбыта и контактную информацию. Справочник содержит специальный раздел, где читатель может ознакомиться с расчетом стоимости транспортировки и времени перевозки для доставки плодоовощной продукции из Центральной Азии на ключевые экспортные рынки.

Производители из Центральной Азии веками выращивают и продают широкий ассортимент фруктов и овощей. Многие из них теперь готовы расширить свой рынок сбыта за пределы региона. Справочник разработан проектом USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в качестве практического каталога для демонстрации Центрально-Азиатских производителей, переработчиков и торговых компаний, желающих и готовых экспортировать, а также перечень плодоовощной продукции для новых рынков за пределами региона. Справочник предназначен для импортеров, дистрибьюторов, розничных покупателей и организаторов международных выставок.

Для повышения осведомленности экспортеров плодоовощной продукции из Центральной Азии обо всех этапах экспорта, USAID разработал специальное руководство, в котором описаны шаги для выхода на экспортные рынки. Руководство по экспорту также включает рекомендации по исследованию рынка, информацию о мировых стандартах, ценообразовании, продвижении, упаковке продукции, также о международных выставках, так как владение такой информацией значительно повышает шансы на успешный экспорт.

Обе публикации помогут экспортерам плодоовощной продукции из Центральной Азии повысить конкурентоспособность и диверсифицировать зависимость от традиционных рынков, ориентируясь на новые направления экспорта.

USAID с 1993 года инвестировал в Узбекистан более 500 миллионов долларов США.