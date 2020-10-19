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  19 октября 2020
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В России за сутки выявили почти 16 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки зарегистрировано 15 982 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 184 (26,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом выявлено 1 415 316 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 54,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 449 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 311 167 человек.

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