В России за сутки выявили почти 16 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки зарегистрировано 15 982 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 184 (26,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом выявлено 1 415 316 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 54,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 449 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 311 167 человек.