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  19 октября 2020
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За сутки в России от COVID-19 скончались 179 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 179 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 51 и Ростовской области – 11.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 24 366 человек. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 выявлен у 1 415 316 человек, из них выздоровели — 1 075 904, под медицинским наблюдением остаются 311 167 пациентов.

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