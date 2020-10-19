Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в декабре-январе, - Собянин

CentralAsia (CA) - Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Москве в декабре-январе, сообщил мэр города Сергей Собянин.



«В ноябре Москва планирует получить первые, более-менее крупные, партии вакцины от коронавируса. Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», - написал он в своем блоге.



По состоянию на 19 октября в России выявили более 1,4 млн зараженных , скончались более 24,4 тыс. человек.