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  19 октября 2020
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Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в декабре-январе, - Собянин

CentralAsia (CA) -  Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Москве в декабре-январе, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В ноябре Москва планирует получить первые, более-менее крупные, партии вакцины от коронавируса. Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», - написал он в своем блоге.

По состоянию на 19 октября в России выявили более 1,4 млн зараженных , скончались более 24,4 тыс. человек.

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