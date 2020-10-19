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  19 октября 2020
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Израиль частично снимает карантин

CentralAsia (CA) -  Начиная с воскресенья в Израиле частично отменены карантинные меры, введённые в связи с распространением коронавируса: возобновляется работа некоторых предприятий, открываются детские сады и другие дошкольные учреждения для детей младше 6 лет. Ресторанам разрешено продавать еду на вынос, причём не только живущим поблизости, ограничение на передвижение лишь в радиусе одного километра от дома также упразднено, сообщает Euronews.

Вновь открыты для верующих площади у Храма Гроба Господня и у Стены Плача, но пока лишь для молитв небольшими группами в специальных отгороженных отсеках.

Общенациональные меры изоляции и дистанцирования действовали в Израиле с 18 сентября. Но их не соблюдали в общине харедим (ультраортодоксальных евреев), хотя именно там были зарегистрированы наихудшие вспышки COVID-19.

Жесткие карантинные меры позволили снизить рост суточного числа новых случаев заражения коронавирусом с 9:00 до 20:00. Первый этап смягчения карантина продлится до конца месяца. Однако при резком росте уровня инфицированных это решение может быть пересмотрено.

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