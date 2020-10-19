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  19 октября 2020
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Курс доллара в Узбекистане растет 12 недель подряд

CentralAsia (UZ) -  Центральный банк Узбекистана установил новый курс валют по отношению к узбекскому суму с 20 октября текущего года.

По данным ЦБ, официальный курс доллара США во вторник вырос на 7,28 сумов и достиг 10 371,76 сум (на прошлой неделе курс доллара вырос на 24,8 сумов и составил 10 364,48 сумов). Это 12-е подряд повышение официального курса американской валюты в Узбекистане.

Официальный курс евро снизился на 101,33 сум и составил 12153,63 сумов (на прошлой неделе курс евро вырос на 144,9 сума и составил 12254,96 сумов).

При определении стоимости валюты Центральный банк не берёт на себя обязательств покупать или продавать валюты по данному курсу.

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