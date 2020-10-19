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  19 октября 2020
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В Узбекистане семья из четырех человек заживо сгорела в машине (фото)

CentralAsia (UZ) -  Четверо членов одной семьи скончались в Ангорском районе Сурхандарьинской области при падении автомобиля Nexia-3 в канал, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Инцидент произошел ночью 18 октября. Машина под управлением 27-летнего водителя И. И., ехавшая по направлению «Самарканд-Термез», съехала в канал вдоль дороги.

После падения в машине произошло возгорание, в результате от полученных травм на месте скончались водитель, его супруга Ф. А. и двое детей 4- и 3-летнего возраста.

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