Видео — Как распространяется коронавирус за обеденным столом

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CentralAsia (CA) - Группа исследователей из Центра вычислительных наук Райкена с помощью японского суперкомпьютера Fugaku, который в июне был назван самым быстрым в мире по скорости вычислений, показала, каковы шансы заразиться коронавирусом, если сидеть в за столом с еще тремя людьми, и один из них – носитель коронавируса.



Как пишет The Asahi Shimbun, выяснилось, что человек, сидящий рядом с носителем вируса в пять раз больше рискует заразиться, чем человек, который сидит напротив.



Исследователи смоделировали распространение капель, когда четыре человека сидят друг напротив друга за двумя соединенными столиками. Размер каждого стола составлял 60 квадратных сантиметров — стандартный размер, используемый в ресторанах.



Когда человек говорит, около 5% выделяемых им капель достигают сидящего рядом собеседника, но затем микрокапли распространяются и на других людей за одним столом.



Когда человек разговаривал с человеком, сидящим по диагонали через стол, до него доходило примерно на 75% меньше капель по сравнению с предыдущим сценарием.



Руководитель исследовательской группы Макото Цубокура предложил в ресторанах устанавливать стекла между посетителями, чтобы они могли безопасно общаться друг с другом.



