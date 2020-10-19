[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В мире число зараженных коронавирусом превысило 40 млн

CentralAsia (CA) -  Количество зараженных коронавирусом во всем мире превысило отметку в 40 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 19 октября в мире зарегистрировано 40 050 902 случая заражения коронавирусной инфекцией, число скончавшихся достигло 1 113 750 человек, выздоровели более 27 млн человек.

По числу заболевших COVID-19 лидируют США — 8,1 млн, на втором месте Индия — 7,5 млн, затем Бразилия — 5,2 млн.

На сегодняшний день коронавирус выявлен в 189 странах мира.

print
  • Обсуждено сотрудничество Минсельхоза Монголии и ПРООН
  • Видео — Мужчина свесился на веревке с башни Трампа и требовал разговора с президентом США
  • Впервые в Монголии ведущим новостей стала виртуальная разработка, созданная с помощью искусственного интеллекта


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com