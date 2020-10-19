В мире число зараженных коронавирусом превысило 40 млн

CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусом во всем мире превысило отметку в 40 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 19 октября в мире зарегистрировано 40 050 902 случая заражения коронавирусной инфекцией, число скончавшихся достигло 1 113 750 человек, выздоровели более 27 млн человек.

По числу заболевших COVID-19 лидируют США — 8,1 млн, на втором месте Индия — 7,5 млн, затем Бразилия — 5,2 млн.

На сегодняшний день коронавирус выявлен в 189 странах мира.