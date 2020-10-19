В мире число зараженных коронавирусом превысило 40 млн
- Азия и мир, общество
- 15:43, 19 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусом во всем мире превысило отметку в 40 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Так, по состоянию на 19 октября в мире зарегистрировано 40 050 902 случая заражения коронавирусной инфекцией, число скончавшихся достигло 1 113 750 человек, выздоровели более 27 млн человек.
По числу заболевших COVID-19 лидируют США — 8,1 млн, на втором месте Индия — 7,5 млн, затем Бразилия — 5,2 млн.
На сегодняшний день коронавирус выявлен в 189 странах мира.