На воскресные акции протеста в Беларуси вышли около 8 тыс. человек, - МВД

// Tut.By

CentralAsia (CA) - За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 18 октября задержаны 280 человек, сообщила пресс-секретаря МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По данным ведомства, наибольшее количество протестующих отмечено в Минске.

«18 октября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 16 протестных акций, численность которых составила около 8 тыс. человек. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 10 до 100 участников). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения», - сообщили в МВД.

В Минске отдельные лица оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции. Для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства, задерживались наиболее рьяные участники беспорядков.

В Бресте и в Гомеле группы граждан предпринимали попытки провести уличные шествия по улицам города, которые были пресечены сотрудниками милиции.

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан (из них в Минске - 215). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек, говорится в сообщении.