В Туркменистане населению рассылают SMS с рекомендацией носить маски

CentralAsia (TM) - Сегодня, 19 октября, жителям Туркменистана начали массово рассылать смс-сообщения от Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана с рекомендацией носить защитные маски. Об этом сообщает Туркменпортал.



«Уважаемые граждане! Для укрепления здоровья рекомендуется носить защитную маску, в общественных местах держаться на расстоянии в 2 метра и соблюдать требования личной гигиены», — говорится в SMS сообщении на туркменском языке.

В Туркменистане в целях профилактики инфекционных заболеваний введен ряд временных ограничений: приостановлено зарубежное авиасообщение, движение поездов и междугородних автобусов, деятельность мечетей, заведений общественного питания и торговых рынков.