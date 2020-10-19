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  19 октября 2020
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В Туркменистане населению рассылают SMS с рекомендацией носить маски

CentralAsia (TM) -  Сегодня, 19 октября, жителям Туркменистана начали массово рассылать смс-сообщения от Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана с рекомендацией носить защитные маски. Об этом сообщает Туркменпортал.

«Уважаемые граждане! Для укрепления здоровья рекомендуется носить защитную маску, в общественных местах держаться на расстоянии в 2 метра и соблюдать требования личной гигиены», — говорится в SMS сообщении на туркменском языке.

В Туркменистане в целях профилактики инфекционных заболеваний введен ряд временных ограничений: приостановлено зарубежное авиасообщение, движение поездов и междугородних автобусов, деятельность мечетей, заведений общественного питания и торговых рынков.

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