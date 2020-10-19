- Туркменистан, общество
- 16:50, 19 октября 2020
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CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Центр автоспорта Министерства внутренних дел страны, расположенный в северной части столицы.
Сегодня, выполнив физические упражнения, президент Гурбангулы Бердымухамедов занялся скандинавской ходьбой, считающейся хорошим способом поддержания мышц в тонусе, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Затем в Центре автоспорта МВД Президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием министра внутренних дел Мамметхана Чакыева и министра спорта и молодёжной политики Гулмырата Агамырадова.
Глава государства поинтересовался основными направлениями деятельности Центра автоспорта и предпринимаемыми мерами по активизации международного сотрудничества в этой сфере, а также вопросами укрепления материально-технической базы.
Затем глава государства опробовал один из новых автомобилей, отметило агентство.З авершив испытание нового спортивного автомобиля, президент Туркменистана благословил проведение в стране чемпионатов по автоспорту и передал машину в дар Центру автоспорта МВД.
Издание напомнило, что Бердымухамедов в 2008 году стал обладателем 6-го дана чёрного пояса по каратэ, в 2009 году – удостоен Ордена почёта Олимпийского совета Азии (ОСА).