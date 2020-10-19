Ученые нашли «слабое место» коронавирусов

CentralAsia (CA) - Ученые Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия нашли одни и те же слабые места у группы коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV, которые могут стать мишенью для создание эффективного лекарственного препарата. Исследование опубликовано в журнале Science.



Отмечается. что проблема традиционных противовирусных средств состоит в том, что они воздействуют на вирусные ферменты, которые мутируют и вырабатывают устойчивость к лекарствам. Поэтому эффективнее воздействовать на белки, которые отвечают за репликацию вируса.

Ученые выявили более 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с вышеперечисленными вирусами. При этом на количество вирусных частиц в организме человека влияют уже меньше — около 20.



Среди них — рецепторный белок Tom70, он участвует в перемещении белковых молекул из цитозоля в митохондрии и активации митохондриальных сигнальных белков. Таким образом, Tom70 помогает коронавирусам, однако при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b этот фермент может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов широкого спектра действия, отмечают исследователи.