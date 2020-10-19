В Иране за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 17:37, 19 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Впервые с начала пандемии в Иране скончались за сутки более 300 человек с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Прежний максимальный показатель жертв коронавируса - 279 скончавшихся.
В эфире телеканала IRINN официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 4251 новый случай заражения коронавирусом, скончались 337 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 534 631, жертв – 30 712. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 431 360.