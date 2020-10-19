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  19 октября 2020
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В Москве двое детей из Узбекистана опрокинулись на эскалаторе вместе с коляской

CentralAsia (UZ) -  В торговом центре в Москве с эскалатора упали двое детей. Один из них находился в коляске, а спустить его с движущейся лестницы пыталась девочка постарше, сообщает издание "Московский комсомолец".

Инцидент произошел в субботу в 15:00 в ТЦ «Мегаполис», расположенном на проспекте Андропова. На видео, снятом камерой видеонаблюдения, запечатлено, как две девочки пытались поставить коляску с ребенком на эскалаторе. В итоге одна из них встала на движущейся ленте, но не удержала коляску. По некоторым данным, в коляске был ее маленький брат.

Пострадавшими оказались дети Тоштемира Махмадалиева. 32-летний уроженец Узбекистана работает на молокозаводе, вместе с семьей снимает квартиру в Нагатино. В тот день жена Тоштемира с двумя детьми, 6-летней дочкой и годовалым сыном, пошли в торговый центр в компании подружки и ее маленькой дочери. Женщины направились в магазин примерять одежду, а детям наказали стоять неподалеку.

Девочке госпитализация не потребовалась. Мальчика доставили в Боткинскую больницу — у него выбиты два зуба, травмированы язык и подбородок, но в целом его состояние оценивается как удовлетворительное.

В связи с инцидентом органы опеки проверят семью Махмадалиева. Также будет проверяться работа служб безопасности, которые допустили, что дети с коляской приблизились к эскалатору.

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