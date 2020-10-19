В Москве задержали сиделку из Узбекистана за истязание 90-летней пенсионерки

CentralAsia (UZ) - Сиделка из Узбекистана годами издевалась над своей подопечной - 90-летней пенсионеркой, страдающей деменцией. Сдали в полицию негодяйку ее же знакомые, на глазах которых нянечка ударила ничего не соображающую старушку.

Они пришли к ней в гости и стали случайными свидетелями издевательств, сообщает "МК".



Как стало известно изданию, психика у пенсионерки расстроилась в 2000 году, когда ушел из жизни ее супруг. Склонность к психическим заболеваниям в роду была изначально, так как дочь пожилой женщины пожизненно отправлена в психоневрологический диспансер. Единственный родственник пенсионерки — это внук, который взял на себя заботу.

Мужчина несколько раз госпитализировал пожилую женщину в психиатрическую больницу после того, как она выходила гулять в тапочках и не узнавала его. Всякий раз, придя в себя, старушка просилась домой, мотивируя это желанием умереть в родных стенах. Уступая просьбе, внук четыре года назад нашел сиделку — 42-летнюю приезжую из Узбекистана. На первый взгляд она показалась заботливой нянечкой. Она поселилась в квартире старушки на Мичуринском проспекте, в ее обязанности входил круглосуточный уход.

Сколько длились истязания — неизвестно. Всякий раз, когда внук навещал пожилую родственницу, он ничего подозрительного не замечал. А рассказать бабушка ничего не могла, так как страдала деменцией. Последний раз мужчина приезжал к родственнице 1 августа — поздравить с днем рождения. К слову, он боялся заразить пенсионерку коронавирусом, поэтому с весны старался часто не ездить в ее квартиру.

Всё обнаружилось случайно. К сиделке пришли гости — узбекские земляки. Они стали свидетелями того, как дамочка ударила бабушку, когда та лежала на кровати, обозвала уродкой. Кто-то заснял на видео эти кадры и чуть позже отправил на горячую линию МВД. В квартиру наведался участковый. Сиделка заявила, что старушка два дня не спала, а нянечка тоже хотела отдыхать и успокоила словами.

Вещественным доказательством в уголовном деле является то самое видео. Сиделку задержали. Что касается бабушки, то повреждения у незначительные. Медицинское обследование показало, что пенсионерка здорова, не считая нарушений в голове. Внук определил ее в частный пансионат.

В отношении сиделки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ «Истязание».