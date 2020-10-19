Шавкат Мирзиёев и советник Сума Чакрабарти рассмотрели долгосрочные реформы

CentralAsia (UZ) - 19 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с участием советника Сумы Чакрабарти рассмотрел стратегические направления продолжения программы реформ в нашей стране на долгосрочную перспективу.

Как сообщила пресс-служба главы государства, особое внимание уделено определению новых точек роста и обеспечению эффективного продвижения преобразований в Узбекистане, на основе глубокого и всестороннего анализа, учёта передовой международной практики и компетенции.

Рассмотрены приоритеты модернизации и повышения конкурентоспособности ключевых отраслей экономики страны, углубления реформирования системы государственного управления и кардинального повышения качества управленческих кадров, совершенствования инвестиционного климата и деловой среды в республике.



В сентябре текущего года бывший президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти был назначен советником президента Шавката Мирзиёева по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества.