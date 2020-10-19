[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев и советник Сума Чакрабарти рассмотрели долгосрочные реформы

CentralAsia (UZ) -  19 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с участием советника Сумы Чакрабарти рассмотрел стратегические направления продолжения программы реформ в нашей стране на долгосрочную перспективу.

Как сообщила пресс-служба главы государства, особое внимание уделено определению новых точек роста и обеспечению эффективного продвижения преобразований в Узбекистане, на основе глубокого и всестороннего анализа, учёта передовой международной практики и компетенции.

Рассмотрены приоритеты модернизации и повышения конкурентоспособности ключевых отраслей экономики страны, углубления реформирования системы государственного управления и кардинального повышения качества управленческих кадров, совершенствования инвестиционного климата и деловой среды в республике.


В сентябре текущего года бывший президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти был назначен советником президента Шавката Мирзиёева по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества.

Новости по теме:

print
  • В Новой Зеландии прошли парламентские выборы
  • Риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий, - исследование
  • Ученые нашли «слабое место» коронавирусов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com