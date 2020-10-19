Минздрав Узбекистана прокомментировал очереди у морга за телами, скончавшихся от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Минздраве Узбекистана объяснили очереди у дверей специализированной больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области, где родственники умерших пациентов ожидают выдачи тел.

Директор Республиканского патологоанатомического центра, главный патологоанатом Министерства здравоохранения, профессор Ражаббой Исраилов прокомментировал опубликованный сегодня в Интернете видеоролик, сделанный у ворот коронавирусной больницы в Зангиате.

В ролике видно, как родственники умерших толпятся у дверей, причем один из них заявляет, что необходимо увеличить количество людей, которые моют тела умерших, чтобы не приходилось так долго ждать. Одна из женщин добавляет, что некоторым людям приходится ожидать выдачи тела по пять дней.

"С 1 августа в инфекционной больнице Зангиатинского района организовано патологоанатомическое отделение. Для удобства граждан и во избежание лишней волокиты теперь родственники могут забрать тела умерших в больнице из этого отделения. Ранее тела доставляли в Республиканский патологоанатомический центр", — цитирует Исраилова Минздрав.

По словам чиновника, на выполнение операции обеззараживания тела уходит в среднем три-четыре часа. За это время у дверей учреждения появляется очередь из родственников скончавшихся, считает Исраилов.

Пользователи соцсетей обращали внимание на большое число родственников, ожидающих в очереди тела умерших, и задавались вопросом, с чем связана низкая статистика смертности от коронавируса.

«Причиной большого числа людей, ожидающих у дверей патологоанатомического отделения, является то, что за одним телом приходят не менее четырех родственников… Следует отметить, что никто не заинтересован в фальсификации статистики», — подчеркнул Ражаббой Исраилов.

"Никто не заинтересован в фальсификации статистики", -подчеркнул Ражаббой Исраилов. Скопление людей вызвано тем, что за каждым телом приезжают не менее четырех родственников.

Кроме того, в больницах Зангиаты находятся пациенты не только с коронавирусом, но и с другими видами острых инфекций и пневмонией. При их смерти эти данные не входят в статистику по коронавирусу – в нее включаются только случаи с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Исраилов заявил, что для ускорения выдачи тел планируется организовать работу в вечернюю смену.