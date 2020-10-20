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  20 октября 2020
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Монголия назначена заместителем председателя Экспертной группы ECAPI по политике финансовой доступности

CentralAsia (MNG) -  На 6-м заседании Группы экспертов Инициативы Восточной Европы и Центральной Азии (Eastern Europe and Central Asia Initiative - ECAPI) по политике финансовой доступности (Experts Group on Financial Inclusion Policy - EGFIP), фактически организованной Центральным банком Армении и Альянсом за финансовую доступность (AFI), Комиссия по финансовому регулированию Монголии ( Financial Regulatory Commission of Mongolia - FRC) ) назначена заместителем председателя экспертной группы.

Директор Департамента международного сотрудничества FRC В.Энхбаатар сказал на встрече, что FRC будет работать над дальнейшим расширением сотрудничества и выполнением своих функций, изложенных в региональной политике и стратегии финансовой доступности. Кроме того, директор отдела финансового образования М.Өлзийбат выступил с презентацией «Текущее состояние финансового образования в Монголии, актуальные проблемы».

ECAPI был запущен в 2018 году для повышения финансовой доступности в Восточной Европе и Центральной Азии, защиты прав клиентов и улучшения регионального финансового образования. В его состав входят профильные организации Монголии, России, Армении, Таджикистана, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

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