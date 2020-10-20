Президент Монголии обменялся мнениями о ситуации в аймаках, пострадавших от засухи

CentralAsia (MNG) - Во время недавних встреч, проведенных Президентом Халтмаагийн Баттулга в сельской местности, пастухи некоторых аймаков, пострадавших от засухи, заявляли о резком падении продуктивности животноводства и доходов домашних хозяйств, а также о критических ситуациях, с которыми они сталкиваются, чтобы потерять большое количество животных в случае суровой зимы, и предлагали немедленные меры.

Поэтому 16 октября Президент Х. Баттулга встретился с депутатами, избранными из аймаков, пострадавших от засухи, представителями властей аймаков и соответствующими официальными лицами и обменялся мнениями по поводу просьб сельских жителей и пастухов.

Согласно соответствующему исследованию, средства к существованию более 80 тысяч пастухов и 7-10 миллионов голов скота в 75 сомонах аймаков Өвөрхангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Архангай, Дундговь и Өмнөговь, которые могут испытать катастрофические зимовки из-за засухи в 2020-2021, по оценкам, будут под угрозой.

Президент Монголии считает, что вместо того, чтобы предвидеть потенциальные риски, лучшим решением будет провести немедленное управление, чтобы справиться с минимальными потерями и обеспечить согласованность между государственным и частным секторами для принятия соответствующих решений в короткие сроки.

источник: president.mn

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