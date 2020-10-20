В Монголии отчет об истории импортных транспортных средств теперь доступен в приложении Ebarimt, киоск Gerege

CentralAsia (MNG) - Теперь пользователи могут получить доступ к отчету об истории транспортных средств подержанных автомобилей, импортированных в Монголию после 1 апреля 2020 года через цифровые системы Ebarimt и Gerege, введя идентификационный номер транспортного средства для каждого.

Таможня, государственная компания Технологический центр налогообложения и финансовой информации при Министерстве финансов и Управлении по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей (Authority for Fair Competition and Consumer Protection - AFCCP) сегодня провелn брифинг для прессы, чтобы представить новую функцию для приложения Ebarimt для системы поощрения НДС и 146 видов государственных услуг для населения, и киоск Gerege многоцелевой платежной системы.

Отчет об истории транспортного средства легко предоставляет информацию об истории аварий транспортных средств, прошлых повреждениях, ремонтах и обслуживании, пробеге, истории таможенного оформления и т.д.

Директор AFCCP Б. Бат-Эрдэнэ сказал: «Это новое дополнение для общественных услуг, разработанное в сотрудничестве с Национальным центром автомобильного транспорта, поможет потребителям избежать покупки потенциально небезопасных транспортных средств или автомобилей со скрытыми проблемами, сэкономив их время и деньги.

Соответствующие организации в настоящее время работают над тем, чтобы позволить потребителям проверять историю всех транспортных средств, импортированных из Японии и Республики Корея, которые уже используются в Монголии, поскольку около 70-80 процентов всех транспортных средств, ежедневно используемых на дорогах Монголии, составляют автомобили японского и корейского производства.

В 2019 году в Монголии было зарегистрировано 934 142 транспортных средства, из которых 735 000 ежедневно перемещаются по дорогам, а 76 процентов транспортных средств на дорогах имеют возраст 10 и более лет. В 2019 году в Монголию было импортировано 69 472 автомобиля.

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