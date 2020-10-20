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  20 октября 2020
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Центр зоонозных заболеваний продезинфицировал багаж 2500 чартерных пассажиров в этом месяце

CentralAsia (MNG) -  На вчерашнем брифинге для прессы о ситуации с коронавирусом в Монголии директор Национального центра зоонозных заболеваний (НЦЗЗ) Н.Цогбадрах представил информацию о мерах по дезинфекции и стерилизации с целью предотвращения распространения болезней, в том числе COVID-19.

В октябре 2020 года НЦЗЗ продезинфицировал личные вещи и багаж более 2500 пассажиров, прибывших 11 чартерными рейсами из-за рубежа, в том числе миротворцев из Афганистана. В частности, была проведена дезинфекция 3 500 единиц грузовых мест массой более 40 000 тонн, 50 тонн товаров, 80 тонн грузов военного назначения и 140 транспортных средств, перевозивших пассажиров чартерных рейсов.

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