Деловая встреча Монголия-Франция пройдет виртуально

CentralAsia (MNG) - Деловая встреча Монголия-Франция будет практически совместно организована Национальной торгово-промышленной палатой Монголии (НТППМ) и Монгольско-французским деловым советом MEDEF (Mouvement des Entreprises de France - Движение предприятий Франции) в рамках 55-й годовщины создания дипломатические отношения между Монголией и Францией.

На встрече представители французского бизнеса будут проинформированы об экономических тенденциях Монголии, инвестиционном климате, экономических перспективах и государственной политике в области сельского хозяйства, а также установят контакты и обменяются мнениями с монгольскими предпринимателями, работающими в этой области.

Во встрече примут участие председатель франко-монгольского делового совета MEDEF Кристоф Фонтен, чрезвычайный и полномочный посол Франции Филип Мерлен, депутат парламента Г.Амартувшин и представители Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и Европейского банка реконструкции и развития.

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