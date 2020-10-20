В Улан-Баторе открылась выставка «Изделия из шерсти, кашемира и кожи-2020». Фото

CentralAsia (MNG) - 18 октября в Misheel Expo открылась выставка «Изделия из шерсти, кашемира и кожи-2020».

На церемонии открытия директор Департамента реализации и координации политики в легкой промышленности Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности М.Дондогдорж подчеркнул, что выставка проводится для достижения цели увеличения переработки и экспорта товаров, и отметил, что три кожаных и обувные фабрики в этом году внедрили международные стандарты в производственный процесс. Он также отметил, что в аймаках Дархан-Уул и Ховд началось строительство комплекса по переработке кожи.





«С целью увеличения мощности по переработке шерсти и кашемира в этом секторе, в настоящее время проводятся работы по переработке не менее 60 процентов товаров в конечные продукты. Отечественные фабрики улучшили обработку товаров, а также дизайн своей продукции в рамках подготовки к возобновлению экспорта кашемировых изделий, который временно прекратился из-за пандемии. В частности, бренд «Mongolian Noble Fiber» получил дальнейшее развитие для экспорта», - сказал он.





Крупные фабрики, производящие продукцию как для отечественных, так и для зарубежных потребителей, такие как «Гоби», «Гоёо», «Гоёл», «Ханбогд Кашемир» и «Дархан Нэхий», а также более 120 фабрик, специализирующихся на производстве шерсти, кашемира, и кожевенная промышленность.

Несмотря на ограничение на участие в международных ярмарках и выставках, отечественные фабрики сосредоточились на развитии своих интернет-магазинов, чтобы продолжать продажи, сообщили официальные лица Монгольской ассоциации шерсти и кашемира.













































































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